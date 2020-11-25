Российский фигурист Пётр Гуменник поделился ожиданиями от предстоящих стартов. Спортсмен выступит на пятом этапе Кубка России в Москве, а затем на чемпионате страны в Челябинске.

«По месту стараюсь не настраивать себя. Сейчас хочу на этапе Кубка России откатать с четверным лутцем, а затем и на чемпионате России. Хочу просто откатать свою программу чисто», — сказал Гуменник в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, ранее Гуменник выступил на российском этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве, где завоевал бронзовую медаль.

Чемпионат России-2021 будет проходить в период с 22 по 27 декабря 2020 года в Челябинске. Для того, чтобы войти в состав участников, спортсменам было необходимо принять участие в двух этапах Кубка страны. Однако из-за того, что ряд фигуристов столкнулся с травмами и коронавирусом, условия допуска могут быть изменены.