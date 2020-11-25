Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные мифы о коронавирусной инфекции.

По словам Комаровского, многие заблуждения касаются того, как передается вирус. Он напомнил, что в начале пандемии люди опасались заказывать товары из Китая и есть бананы, так как думали, что могут подцепить COVID-19.

Как пишет Агентство бизнес новостей, Комаровский напомнил о фейковых слухах, что коронавирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Но теперь, утверждает врач, главные мифы связаны с тем, как лечить коронавирус. Ситуацию усложняют псевдоэксперты, которые дают советы по этому вопросу.

«То вдруг надо дышать водкой, то надо дышать содой, то надо капать в нос раствор конского навоза», — возмутился Комаровский.

Напомним, в России на среду, 25 ноября, выявлено 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 2 162 503.