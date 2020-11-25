Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, какие меры будет принимать для того, чтобы не заразиться коронавирусом на этапе Кубке мира в Контиолахти (Финляндия). По словам спортсмена, он постарается минимизировать контакты с другими людьми.

«Тарьей был со мной в Шушене до сегодняшнего дня. Но дальше все будут сами по себе. Единственное место, в котором наша команда соберется вместе, будет самолет до Хельсинки и автобус до Йоенсуу. Да и там мужская и женская группа будут разделены», — сказал Йоханнес, слова которого приводит TV2.

Норвежец подчеркнул, что по прибытии в Финляндию будет заботиться только о себе, чтобы не подцепить инфекцию от кого-либо.

Напомним, первый этап Кубка мира в Контиолахти стартует в субботу, 28 ноября. Второй этап также будет проходить в Финляндии, IBU принял такое решение, чтобы обезопасить спортсменов.