«Ливерпуль» встретится на «Энфилде» с «Аталантой» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль»

Осень для клуба складывается достаточно неоднозначно, за эти три месяца «Ливерпуль» успел потерять свою игровую форму, а затем совершить уникальный подъём.

Старт сезона прошёл в поражениях, причём самая неудачная встреча произошла с «Астон Вилла». Изначально «марсисайдцы» выглядили фаворитом по мнению букмекеров и руководство даже выставило свой самый лучший и сильный состав, однако результат шокировал всех, итоговый счёт 2-7, очень досадное поражение.

Именно этот день и стал новой отправной точкой и новым становлением команды. Юрген Клопп быстро осознал, что в коллективе происходит что-то неладное и принял несколько важных точечных решений, пообщавшись с футболистами. Спустя некоторое время, проблема ушла и «Ливерпуль» «переродился» в новом обличии.

За три сыгранных тура клуб собрал девять очков и располагается на первой строчке в группе. Интересное наблюдение, за все сыгранные встречи в рамках группы «Ливерпуль» не пропустил ни одного мяча, что является очень достойным результатом.

«Атланта»

На момент написания материала «Атланта» находится не в самой лучшей и не в самой худшей форме. У коллектива есть определённые проблемы, которые немного сломили команду, хотя ещё сезон назад эти футболисты показывали невероятные результаты.

Лига чемпионов для клуба складывается очень напряжённо, они борятся с «Аяксом» за второе место в группе. Обе команды имеют по четыре очка и в ближайшее время встретятся друг с другом в Амстердаме.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Аталанты» — за 4.90.

Эксперты считают, что сегодняшний матч будет напряжённым, как для одной команды, так и для другой и несмоторя на то, что «Атланта» является сильным аутсайдером, есть все шансы сыграть в равную игру. Аналитики предлагают рассмотреть ставку на ничью с коэффициентом 4.55.