Семак: Стараемся беречь Жиркова, у нас нет возможности дать ему отдохнуть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетовал на то, что тренерский штаб не имеет возможности дать отдохнуть 37-летнему полузащитнику Юрию Жиркову.

«Стараемся беречь Жиркова: у нас нет возможности дать ему отдохнуть. То же самое касается Кузяева. Их некем заменить. Мостовой пока не может обрести уверенность и сыграть в свою силу. Потенциал есть, но пока он не может его раскрыть», — сказал Семак после матча с «Лацио».

Напомним, «Зенит» на выезде встречался с «Лацио» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Жирков, Кузяев и Мостовой вышли на поле в стартовом составе.