Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился мнением об ограничительных мерах, которые будут действовать на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Все спортсмены будут жить отдельно друг от друга и пересекаться только в столовой и на трассе. В столовой команды будут сидеть отдельно друг от друга, а расстояние между каждым стулом будет составлять полтора метра. При этом все биатлонисты будут обязаны носить перчатки.

«Для меня это не проблема. Я сосредоточен на биатлоне. Я всегда хотел жить в отдельной комнате в отеле, но редко такое получалось. А теперь мы по правилам обязаны жить по одному, что прекрасно мне подходит», – заявил Бё, слова которого приводит TV2.

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 стартует в субботу, 28 ноября. Второй этап также будет проходить в Контиолахти.