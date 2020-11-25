Спортивный эксперт и обозреватель Nevasport Феликс Шифрин — причинах неудачи российских клубов в этом евро сезоне:

«Зенит» снова не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, хотя именно эта задача ставилась перед командой, которая дважды подряд становилась чемпионом России. После матча с «Лацио» Семака спросили — считает ли он провалом то, что «Зенит» во второй раз к ряду не выходит из группы. Семак ответил, что нет — таковы реалии с учетом состоянии лидеров команды.

Пожалуй, побуду адвокатом главного тренера — почему он здесь прав.

Уже полтора года назад в России решили изменить правила по легионерам. Вместо ограничений на поле (5 человек), ввели лимит по заявке (8 иностранцев). В качестве дедлайна выбрали лето 2020 года — к этому времени российские клубы должны были подчистить свои составы от лишних легионеров, потому что в заявку на сезон влезало лишь ограниченное число человек. Но весной 2020-го грянула пандемия.

За всеми дискуссиями по тому, нужно ли доигрывать чемпионат и прочими коронавирусными регламентами, в РФС упустили главное — отсрочить решение по новому правилу лимита или сделать его более мягким. Любопытно, что Минспорта отсрочило эти поправки, но лишь на месяц — с 1 июля по 1 августа.

В руководстве российского футбола почему-то не учли плотнейший календарь в октябре-ноябре, когда лучшим клубам России нужно было играть 3 турнира, а сборникам проводить матчи в Лиге наций.

На «Зенит (а вместе с ним на «Краснодар» и на «Локомотив») легла огромная нагрузка, которая закономерно вылилась в травмы игроков. У команды Семака выбыли не один или два человека — у него не было футболистов, которые определяли игру в атаке — Азмуна, Дриусси и Малкома. С жуткими проблемами с составом столкнулся и Станислав Черчесов в сборной России, у того не было около 7 железных кандидатов для старта. По принципу домино все начало рушиться — в игре с «Лацио» у «Зенита» восстановились Малком, Дриусси и Азмун (хотя едва тренировались), но выбыли Оздоев, Вендел, Караваев и Круговой.

Какой была бы ситуация, если лимит на легионеров не связывал бы? Была бы обойма качественных игроков, которую клуб расширил бы летом. В прошлое трансферное окно из-за лимита «Зениту» пришлось выбирать — усиливаться игроком центра поля, чтобы создать обойму для Оздоева и Барриоса, либо укрепить позиции атакующих инсайдов, где уже были Дриусси, Мостовой, Малком, Ерохин, Сутормин. Выбор пал в пользу игрока box to box Вендела. Лимит не позволял взять кого-то еще — бразилец был восьмым легионером в заявке.

Не будь лимита «Зенит» укрепился бы не только в центре поля, но еще и взял бы иностранца в линию атаки, а также приобрел бы еще одного центрального защитника (либо не расстался бы с Ивановичем, Мамманой или Осорио).

Слишком много «бы» — но такова реальность. У «Зенита» не было проблем с тем, чтобы заменить игроков количественно — в клубе достаточно россиян. Но качественно россияне пока не могут заменить лидеров.

Россия, как минимум, была поставлена в неравные условия с европейскими клубами. Там нет лимита на легионеров — например, у того же «Лацио» более 20 иностранцев. При этом клубы Европы проводили полноценный отпуск, отдыхая весь август. Команды РПЛ в это время играли в поте лица, начав следующий чемпионат через неделю после предыдущего.

Вот и получается, что текущее выступление «Зенита» не могло быть другим. Физическая усталость, отсутствие психической свежести и равноценной замены выбывшим игрокам — слишком серьезные факторы, чтобы их не учитывать.

Но гораздо проще сказать, что Семак не тянет, а игроки при нем не прогрессируют.