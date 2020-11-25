Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о переходе Михаила Коляды в группу Алексея Мишина.

«Я так рада за Алексея Николаевича, все тренеры его благодарят за то, что он восстанавливает Мишу. Это ведь такая точечная работа. Перешел бы он к нему пораньше… Но имеем то, что имеем», – сказала Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, Коляда присоединился к группе Мишина в минувшее межсезонье, ранее он с самого детства тренировался под руководством Валентины Чеботаревой.

В текущем сезоне Михаил завоевал золотую медаль на этапе Гран-при России Rostelecom Cup. Прошлый сезон фигурист пропускал из-за операции по поводу синусита.