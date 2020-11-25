Бывший фигурист, ныне технический специалист Андрей Депутат поделился мнением о провальном выступлении Александры Трусовой в произвольной программе на Гран-при России.

«Уже вижу, как многие винят Женю Плющенко, говорят: он всё полностью поменял, перестроил технику, Трусова сразу повалилась. Может, доля правды здесь и есть. Она поменяла наставника, возможно, и структуру тренировок, мышление», — сказал Депутат, слова которого приводит «Команда России».

Однако он призвал не судить по одному старту. При этом Депутат подчеркнул, что не утверждает, что Плющенко все делает правильно.

«Если так будет продолжаться из старта в старт, тогда и надо бить тревогу. Ведь Саша всегда была стабильна, чисто катала сложнейшие программы», — сказал экс-фигурист.

Он добавил, что пока не стоит требовать возвращать всё обратно, нужно дать Трусовой и Плющенко шансы хотя бы до следующего сезона. По его мнению, провалы сопутствуют любым переменам.

Напомним, Трусова заняла четвертое место на Гран-при России.