Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган оценил деятельность нового главы петербургской Федерации Сергея Чопозова, который заявил о желании провести в городе крупные соревнования и пригласить именитых спортсменов.

«Касательно петербургской федерации — думаю, пока рано говорить о том, как работает новый человек, потому что работу оценивают по реальным делам», — сказал Коган, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что пока Чопозов не сделал никакого вклада в развитие фигурного катания России, так как не было больших мероприятий, способных дать оценку его работе.

Коган также отреагировал на слова Чопозова о том, что Санкт-Петербург готов принять предолимпийский чемпионат России.

«Разговоры о том, что он будет в Санкт-Петербурге, неофициальные. Не знаю, откуда у вас такая информация. Кандидатов на проведение следующего чемпионата России предостаточно», — сказал Коган.