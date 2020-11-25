Игрок команды mousesports по CS:GO Финн karrigan Андерсен поделился своим мнением о коллеге новичке состава Аарумасе Bymas Папирасе. Киберспортсмен считает, что у юного игрока есть все шансы добиться огромного результата, так как он имеет сильны потенциал, понимает механику игры и отлично стреляет.

Мне кажется, у него огромный потенциал. Его стрельба, его понимание механик игры очень четкие. Редко увидишь такое от 17-летнего парня. Ему остается набраться опыта в командной игре, потому что он толком не играл в профессиональных коллективах до прихода в FaZe Clan в качестве стендина.

Датский игрок добавил, что 17-летний литовец очень любит развиваться и не обсуждает ошибки других. Karrigan резюмировал свою мысль тем, что важным качеством в жизни профессионального игрока является умение принимать критику и развиваться дальше.

Ранее инсайдеры с портала The Clutch сообщили о том, что капитан команды mousesports Финн karrigan Андерсен может вернуться к своей предыдущей команде FaZe Clan по CS:GO. 30-летний датский игрок должен занять место Олофа olofmeister Кайбьера, который временно занимает слот в европейкой команде и участвует в ролик стендина.