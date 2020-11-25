Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил недовольство тем, как транслировался российский этап Гран-при по фигурному катанию. Он направил обращения гендиректору Первого канала Константину Эрнсту и руководителю ВГТРК Олегу Добродееву с призывом исключить из телепрограмм сцены с поцелуями и рукопожатиями.

Жириновский заявил, что даже иностранные журналисты обратили внимание на то, что российские фигуристки пренебрегают санитарными правилами во время пандемии коронавируса.

«Убежден, что до окончания периода вынужденных санитарных ограничений нельзя злоупотреблять демонстрацией на крупнейшем канале страны сцен объятий и поцелуев, даже если это оправдано с художественной или драматической точки зрения», – написал Жириновский.

Напомним, Rostelecom Cup состоялся в Москве в период с 20 по 22 ноября. Американский журналист Филипп Херш заявил, что намерен обратиться в ISU из-за того, что на турнире не соблюдались рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.

В начале декабре в Москве на арене «Мегаспорт» будет проходить пятый этап Кубка России по фигурному катанию, зрители не будут допущены на трибуны.