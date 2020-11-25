Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение петербургского клуба от «Лацио» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Играли достаточно хорошо, но явно «Лацио» сильнее, тем более, что у них такой нападающий, против которого никакие защитники не могут ничего сделать», — сказал Боярский, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Боярский обратил внимание на то, что голкипер Михаил Кержаков хорошо провел матч и несколько раз спас свою команду. Также артист выделил игру Артема Дзюбы, который стал автором единственного гола в составе «Зенита».

«Российский чемпионат мне лично куда ближе и понятнее. А что касается европейских турниров, то, мне кажется, нам еще рано мечтать о призовых местах», — сказал Боярский.