Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил врачей сборной России по футболу в непрофессионализме из-за того, что нападающий Александр Соболев получил травму в расположении национальной команды.

«Черчесов сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну что тут сделаешь. Скорее к врачам сборной претензии, которые повели себя недостаточно профессионально», — сказал Федун, слова которого приводит «РБК-Спорт».

Функционер подчеркнул, что просил Черчесова не задействовать Соболева, так как у него были подозрения на мениск. Однако сам форвард очень хотел присоединиться к национальной команде, а врачи сборной проигнорировали обращение клуба.

Напомним, ранее Соболев перенес операцию на колене. Скорее всего, он вернется к тренировкам в общей группе «Спартака» в ходе зимнего перерыва.