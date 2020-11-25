ЦСКА на своем поле примет голландский «Фейеноорд» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 26 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет эстонская бригада арбитров во главе с Кристо Тохвером. В роли его ассистентов выступят Сильвер Койв и Стен Клаасен. Резервным рефери назначен Юрий Фришер.

На данный момент ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице своей группы, набрав 2 очка после трех матчей. «Фейеноорд» с четырьмя баллами идет на третьем месте. Лидером квартета является загребское «Динамо» (5), на втором месте «Вольфсберг» (4).

В предыдущем матче Лиги Европы армейцы проиграли «Фейеноорду» со счетом 1:3.