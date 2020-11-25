20-летний киберспортсмен Айбек Naive- Токаев поделился своими мыслями о том, почему коллектив Khan больше не играет вместе. Токаев признался, что больше не испытывает желания играть в Dota 2 и возможно уйдёт в новую киберспортивную дисциплину.

Я не хочу в компетитив играть, мне нереально в падлу играть в Dota 2. Я в Apex уйду. Я уже Predator почти высший ранг в Apex Legends. Почему с командой разошлись? Пропало желание играть вместе. Это видно было, руководство решило, что это правда.

Больше десяти дней назад Khan заявила о том, что в составе по Dota 2произойдут крупные изменения и выставила всех игроков на трансфер.

Быть киберспортсменом очень изнуряющее занятие. Некоторые официальные матчи могут затянуться на три, а то и четыре часа. И всё это время необходимо быть в максимальной концентрации, иначе соперник заберёт пару важных битв или раундов и все усилия будут напрасны.

Ранее на nevasport был опубликован материал, раскрывающий тему нестабильной игровой формы киберспортсменов и профессионального выгорания.