Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие Сергея Устюгова в составе национальной команды на первый этап Кубка мира.

По словам Вяльбе, Устюгов почувствовал себя плохо за неделю до контрольных стартов. У него была невысокая температура, по вечерам болела голова и поднималось давление.

«Я шутила, говорила: «Серёг, ты стареешь». Но какое-то недомогание было, возможно, это его морально убило. Главное, чтобы не получилось так, чтобы он остался без «Тур де Ски». Это было бы совсем плачевно и для Сергея, и для команды в целом», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 будет проходить в Руке (Финляндия). Соревнования стартуют в пятницу, 27 ноября.