Петербургский СКА на выезде сыграет с «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Череповца сегодня, 26 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 29 встречах. В прошлом матче команда Валерия Брагина на своей арене обыграла «Барыс», а до этого одержала победу над «Амуром».

«Северсталь» располагается на седьмой строчке Запада, набрав 32 очка в 28 матчах. У череповецкой команды также две победы подряд — над «Металлургом» и «Витязем».

В текущем сезоне команды уже один раз встречались между собой, встреча состоялась 14 ноября и завершилась победой СКА со счетом 2:0.