Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отсутствие Дениса Спицова в составе национальной команды на первый этап Кубка мира.

«Спицов болел сильнее всех, с поражением болел, был на антибиотиках. Если сможет бежать в Давосе, то побежит в Давосе. Если кто-то яркий с российских стартов сможет бежать на «Тур де Ски» – мы обеспечим, мы открыты и всегда добираем», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 будет проходить в Руке (Финляндия). Соревнования стартуют в пятницу, 27 ноября.

Мужская сборная России отправилась в Руку следующим составом: Александр Большунов, Глеб Ретивых, Алексей Червоткин, Илья Семиков, Илья Порошкин, Андрей Мельниченко, Евгений Белов, Иван Якимушкин, Ермил Вокуев.