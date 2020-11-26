В четверг, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоятся семь матчей.

17:00

Первые встречи стартуют в 17:00 по московскому времени. Челябинский «Трактор» на своей арене примет «Автомобилист», а хабаровский «Амур» на выезде сыграет с «Авангардом».

19:00

Еще две встречи начнутся в 19:00 мск. СКА прибудет в Череповец для игры с «Северсталью», а нижегородское «Торпедо» в то же время будет принимать финский «Йокерит».

19:10

Минское «Динамо» на своей арене встретится с подольским «Витязем», старт матча будет дан в 19:10 мск.

19:30

Завершат программу игрового дня два матча, запланированные на 19:30 мск. Ярославский «Локомотив» приедет в гости к столичному «Динамо», а «Сочи» примет ЦСКА.

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, СКА идет вторым. На Востоке лидирует «Ак Барс», второе место занимает омский «Авангард».