Новый президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов рассказал, как к нему относятся в ФФККР.

По словам Чопозова, недавно состоялся исполком ФФККР, на котором обсуждались в том числе и дела в Санкт-Петербурге. Некоторые представители Федерации выразили своё недовольство.

«В частности Валентин Писеев – человек, который вроде как отвечает за работу с регионами, хотя, по сути, на данный момент лишь занимает пост почетного президента. Он со мной ни разу не общался, но за спиной пытается… как будто воду баламутить», — сказал Чопозов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист пояснил, что Писееву не нравится его мнение о том, что возрастной ценз надо поднимать. Хотя на самом деле, уверен Чопозов, Писеева просто не устраивает самостоятельность других, так как он всю жизнь был единоличным руководителем и влиял на людей.