Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что у полузащитника Алана Дзагоева подозрение на коронавирус.

Специалист также отметил, что у ряда игроков, пропустивших матч с «Сочи» в 15-м туре РПЛ, остаются проблемы другого характера. В прошлом матче не приняли участие Константин Кучаев, Вадим Карпов и Виктор Васин.

«У Кучаева были проблемы, связанные со старой травмой колена, у Карпова также были проблемы, которые связаны с ударом в матче с «Динамо». Что касается Вити Васина, то он готов к матчу. У Дзагоева есть проблемы с тестами (на коронавирус)», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Тренер также отметил, что у Игоря Дивеева, который ранее сломал нос, уже все в порядке.

Завтра, 26 ноября, ЦСКА на своем поле примет голландский «Фейеноорд» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.