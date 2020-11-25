Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал обращение к рэперу Басте и ответил на критику артиста.

По словам Карпина, у него не было конфликта с Бастой, так как он не конфликтует с деятелями искусства, а если и были претензии, то к УК «Спорт-инжиниринг», представители которой «решили срубить баблища в неприемлемые для ФК «Ростов» даты».

Карпин отметил, ему «абсолютно до одного места», кто там выступает, по словам тренера, это могут быть даже Бузова или Моргенштерн, и он был бы против, так как его задача — обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

«Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с ФК «Ростов», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очередной тренер клуба, и да — наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?» — написал Карпин в своем Instagram.

Специалист также приложил фото своей ростовской прописки и подписал: «Вот так поворот, правда?!»

Напомним, ранее Баста в эфире программы «Инсайдеры» назвал Карпина тренером-наемником, а также призвал отказаться от московской прописки и прописаться в городе Ростов-на-Дону. Он отметил, что в конфликте с Карпиным его взбесило, что приезжий решает указать ему на место в его родном городе.