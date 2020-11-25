Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что бюджет российских клубов за последние десять лет сократился на 50%. Об этом сообщает «Москва.ру», которая ссылается на «Коммерсант».

По словам Федуна, российские клубы фактически откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. Он отметил, что к первому дивизиону можно отнести клубы с трансферной стоимостью свыше 500 миллионов евро, ко второму — свыше 300 миллионов евро, к третьему — свыше 200 миллионов евро, к четвертому — свыше 100 миллионов евро.

Федун добавил, что российские клубы всегда были во второй группе, но со временем «скатились» в четвертую.

Ранее Федун обвинил врачей сборной России по футболу в непрофессионализме из-за того, что нападающий Александр Соболев получил травму в расположении национальной команды.