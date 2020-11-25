Комментатор и ведущий Виталий v1lat Волочай высказался про заявление Valve о новом сезоне Dota Pro Circuit по Dota 2 и новом аналоге «Патруля» для блокировок «токсичных» пользователей. Волочай признался, что будет с большим удовольствием банить таких игроков.

18 января стартует DPC и мы наконец-то сможем смотреть доту со смыслом и целью. Команды будут получать очки и отбираться на первый мажор сезона. То есть VALVE планируют Мажор где-то весной. На ЛАНе!!! Система овервотча скоро заработатет, и лично я буду ходить в овервотч как на работу и отправлять в бан делбичей, если у меня будет такая возможность.

V1lat признался, что эти новости ему очень нравятся и теперь есть смысл снова установить Dota 2.

25 ноября разработчики игры Dota 2 Valve опубликовали официальный анонс, в котором заявили о конкретных датах нового сезона DPC грядущего года и объявила о пересоне выпуска нового персонажа в свою игру.

Ранее Волочай поделился своим мнением о LAN-турнирах в киберспорте во время коронавирусной пандемии. Волочай привёл в пример турниры по Rainbow Six Seige и PUBG, которые состоятся в ближайшее время.