Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Попов назначен на должность спортивного директора клуба.

Об этом сообщил директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Дмитрий Попов утвержден спортивным директором «Спартака». Официально объявим об этом в ближайшее время», — сказал Фетисов, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Отметим, Попов уже работал на посту спортивного директора «Спартака» с 2008 по 2016 год.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о пятерых футболистах, которые принимают решения в команде. По словам Джикии, у этих футболистов общие задачи, а именно налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, а также помогать новичкам и молодым адаптироваться.