Игровой журналист Константин lifewren Говорун высказался о критиках новых тайтлов. Он считает, что люди, которые критикуют игры, даже не попробовав в них сыграть, не имеют права на такое действие, а также обосновал свою позицию на счёт сложности разных тайтлов.

На всякий случай напоминаю. Высказывать мнение об игре можно только если ты в нее играл лично. Если не играл — ты можешь только говорить о том, почему (не) хочешь играть. Также очевидный момент, но тоже надо проговаривать. Если ты играл на very easy — не надо открывать рот и говорить что-то про низкую сложность игры. Почему-то даже это не всем очевидно.

Ранее группа инсайдеров Tiffany Treadmore Inc в своём твиттере сообщила о том, что релиз одной из самых ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077 могут снова перенести. В данный момент игра должна выйти 10 декабря, однако инсайдеры предполагают, что нашумевшая RPG выйдет только после нового года.