«Упал, очнулся – гипс». Слуцкая сломала ногу

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая сломала ногу.

«Упал, очнулся – гипс. Да, жизнь иногда преподносит «сюрпризы»: я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!» – написала бывшая фигуристка в своем Instagram.

Ранее Слуцкая сделала выбор между двумя тренерами по фигурному катанию — Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. В передаче «Секрет на миллион» Слуцкая отметила, что работа тренера идет в самом тренировочном процессе, а не в обсуждениях.