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  • 18:49,  25 ноября 2020
Фигурное катание
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«Упал, очнулся – гипс». Слуцкая сломала ногу

&#171;Упал, очнулся – гипс&#187;. Слуцкая сломала ногу
Ирина Слуцкая. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая сломала ногу.

«Упал, очнулся – гипс. Да, жизнь иногда преподносит «сюрпризы»: я сломала ногу. Но не переживайте, я в руках замечательных врачей. Отдохну немного, и снова в строй!» – написала бывшая фигуристка в своем Instagram.

Ранее Слуцкая сделала выбор между двумя тренерами по фигурному катанию — Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. В передаче «Секрет на миллион» Слуцкая отметила, что работа тренера идет в самом тренировочном процессе, а не в обсуждениях.

Напомним, перед сезоном-2020/21 из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко перешло сразу несколько фигуристок — среди них Александра Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина.

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