Регулярный чемпионат КХЛ уже постепенно переваливает за экватор. Команды заканчивают играть ноябрь. У большинства клубов сыграно в районе тридцати матчей.

Этот сезон особенный: во-первых, многие клубы не избежали проблем с коронавирусом, а значит и проблемы с составом. Во-вторых, существенно нивелируется фактор домашнего и гостевого льда. Статистика показывают, что на выезде побеждают не реже, чем дома.

Во-многом, это происходит потому, что болельщиков на трибунах немного в силу коронавирусных ограничений. Многие команды дома играют вяло, а необходимость побеждать давит, уступая мобилизации, концентрации и собранности выездной команды. Проблемы с так называемым «недонастроем» влекут за собой неважные результаты для домашней команды независимо от того, кто соперник.

Класс команд примерно подравнялся, а потому многое зависит от того, с каким уровнем уверенности выходит на матч та или иная команда. Уверенность зависит от победных результатов, но ее еще нужно набрать. На другой чаше весов мотивация и желание победить, если до этого было поражение. Или общее состояние хоккеистов в связи с графиком перелетов и плотности матчей. Вот и получается, что результат в КХЛ определяют в основном не мастерство хоккеистов, а психическое и физическое состояние команды в данный конкретный момент времени.

Например, ЦСКА 23 ноября уступил «Сибири» со счетом 1:5. Казалось бы, неожиданный результат — ЦСКА явный лидер сезона, а «Сибирь» плетется в конце восьмерки на Востоке. Но если посмотреть, то у ЦСКА был непростой перелет из Минска, где команда 21-го числа заканчивала выездной двойник крупной победой над «Динамо». «Сибирь» в этот момент не играла (сэкономила силы), а успешные матчи дома новосибирцев с 15-го «Металлургом» (3:2) и 17-го «Торпедо» (3:1) позволили скопить уверенность.

Легкие выездные матчи для ЦСКА чуть расслабили московских армейцев, которые не смогли мобилизоваться на игру дома с 1500 зрителями на трибунах. «Сибирь», понимая, что играет против лидера, проявила максимум своего потенциала.

К плей-офф многое устаканится. Начнут побеждать более классные команды с точки зрения состава и тренерского управления.