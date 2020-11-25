Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, что происходило за кадром интервью со Станиславом Черчесовым.

По словам Губерниева, Черчесов был действительно резковатым, и, наверное, он имел на это право. Комментатор отметил, Черчесов очень эмоциональный, но в данном случае интервью получилось ярким, его разобрали на цитаты, а Губерниев и коллеги справились со своей работой.

Губерниев добавил, вне эфира были довольно резкие высказывания в адрес Дениса Казанского.

«Денис все это парировал с достоинством. А сами высказывания я оставлю при себе», — сказал Губерниев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, во время интервью на «Матч ТВ» главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову задавали вопросы Георгий Черданцев, Дмитрий Губерниев и Денис Казанский. Последний не стеснялся неудобных вопросов и формулировок, чем заслужил уважение зрителей.