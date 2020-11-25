Шмаров об интервью Черчесова: Некоторые игроки могут отказаться приезжать в сборную

Бывший нападающий московского «Спартака», а также сборных СССР и России Валерий Шмаров поделился мнением об интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова телеканалу «Матч ТВ».

«Саламыч — главный. Он за все отвечает, он знает всю ситуацию, поэтому он понимает, что говорит. Результат игры, микроклимат — все зависит от него. Поэтому и за последствия этого интервью в ответе только он. Конечно, обидеться может любой футболист. Обижаются и из-за того, что их не вызывают в сборную. Так тоже бывает. Не исключаю, что некоторые игроки откажутся приезжать в сборную после этого, но точно не все», — сказал Шмаров, слова которого приводит Sport24.

По словам Шмарова, когда они играли с Черчесовым в одной команде, все были равны и вместе делали все, чтобы команда показывала хороший результат. Он отметил, правильно или неправильно сделал Черчесов, покажет время.