Шмаров об интервью Черчесова: Некоторые игроки могут отказаться приезжать в сборную

Бывший нападающий московского «Спартака», а также сборных СССР и России Валерий Шмаров поделился мнением об интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова телеканалу «Матч ТВ».
«Саламыч — главный. Он за все отвечает, он знает всю ситуацию, поэтому он понимает, что говорит. Результат игры, микроклимат — все зависит от него. Поэтому и за последствия этого интервью в ответе только он. Конечно, обидеться может любой футболист. Обижаются и из-за того, что их не вызывают в сборную. Так тоже бывает. Не исключаю, что некоторые игроки откажутся приезжать в сборную после этого, но точно не все», — сказал Шмаров, слова которого приводит Sport24.
По словам Шмарова, когда они играли с Черчесовым в одной команде, все были равны и вместе делали все, чтобы команда показывала хороший результат. Он отметил, правильно или неправильно сделал Черчесов, покажет время.
Напомним, во время интервью на «Матч ТВ» главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову задавали вопросы Георгий Черданцев, Дмитрий Губерниев и Денис Казанский. Последний не стеснялся неудобных вопросов и формулировок, чем заслужил уважение зрителей.
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