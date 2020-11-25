Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может стать футболистом лондонского «Арсенала»

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, сумма сделки может составить 13,5 миллионов евро.

Отмечается, что бывший клуб датчанина «Тоттенхэм» отверг любую возможность возвращения хавбека в клуб, и на связь с футболистом вышли несколько других английский клубов, в том числе итальянский «Милан», французский «Пари Сен Жермен» и дортмундская «Боруссия».

Также известно, что Эриксен готов рассмотреть вариант с переходом в «Арсенал», несмотря на то, что семь лет выступал в составе «Тоттенхэма» – одного из главных соперников «канониров».

Напомним, «Интер» потратил на трансфер Кристиана Эриксена у «Тоттенхэма» 18,9 миллионов евро.