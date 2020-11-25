Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье напомнил, что USADA не признавала Джона Джонса невиновным в употреблении допинга, а сократила срок дисквалификации из-за содействия.

По словам Кормье, он не понимает в Джонсе, как тот может говорить, что его невиновность доказана.

Кормье отметил, в USADA ни разу не сказали, что он невиновен.

«Нет, они сказали, что допинг был обнаружены в его организме, но из-за чрезмерного сотрудничества или чего-то подобного — я не могу вспомнить слово — они отозвали его наказание. Никто никогда не говорил о невиновности. Что есть, то есть. Будь я на пенсии или нет, я все еще терпеть не могу этого парня. Все так», – сказал Кормье, слова которого приводит Allboxing.

Ранее экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о том, что не считает россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим боем в истории промоушена.