Аргентинские СМИ сообщают о смерти бывшего капитана национальной команды Аргентины Диего Марадоны.

Об этом утверждает аргентинская газета Clarin.

Ранее сообщалось, что Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Последний раз Марадона появлялся на публике в пятницу, 30 октября. Он присутствовал на матче первого тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем экс-футболисту вручили памятную доску, после чего он покинул стадион, сославшись на плохое самочувствие.