УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций против национальной команды Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отметим, встреча должна была состояться 17 ноября в Люцерне, однако из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию в сборной Украины санитарные службы Люцерна запретили проводить игру.

В итоге обе национальные сборные завершили розыгрыш турнира с шестью очками, но швейцарцы оказались на одну строчку выше благодаря преимуществу в дополнительных показателях. Таким образом Швейцария сохранила прописку в дивизионе А, а Украина опустится в дивизион В.

Первое место в группе заняла сборная Испании, набравшая 11 баллов, на второй позиции расположилась немецкая команда с девятью очками.