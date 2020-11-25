Национальная команда Аргентины почтила память бывшего капитана сборной Диего Марадоны после новости о его смерти в возрасте 60 лет.

«Прощай, Диего. Ты навсегда останешься в сердце каждого человека на футбольной планете», — гласит сообщение в официальном Twitter сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.