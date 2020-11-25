В национальной команде России по биатлону перед стартом первого этапа КМ в финском Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Twitter Международного союза биатлонистов.

Как гласит сообщение IBU, проводить ПЦР-тесты на коронавирус организация начала перед первым этапом Кубка мира, и во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат.

Отмечается, пострадавшие команды – Россия, Латвия и Молдова.

«Заболевшие были изолированы. Финские органы здравоохранения проинформированы и примут решение о дальнейших процедурах», – говорится в сообщении.

Отметим, соревнования в Контиолахти будут проходить 28 и 29 ноября.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении сдвоенных этапов Кубка мира, чтобы сократить количество перемещений спортсменов и обезопасить их в период пандемии коронавируса. Второй этап также состоится в Контиолахти.