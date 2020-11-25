Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подтвердил, что у члена мужской сборной России подозрение на коронавирус.

«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждем официального сообщения!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Комментатор отметил, что подозрение еще у троих, и если подтвердится, то на старт сборная России не выйдет.

Отметим, в национальной команде России по биатлону перед стартом первого этапа КМ в финском Контиолахти выявлены случаи заражения коронавирусом.

Как гласит сообщение IBU, проводить ПЦР-тесты на коронавирус организация начала перед первым этапом Кубка мира, и во время первой тестовой сессии члены трех команд получили положительный результат. Пострадавшие команды – Россия, Латвия и Молдова.