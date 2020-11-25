Аргентинцы играли в Санкт-Петербурге как у себя дома - при сумасшедшей поддержке трибун и самого Диего Марадоны. Фото: Михаил Киреев / Невский спорт

Аргентинцы играли в Санкт-Петербурге как у себя дома - при сумасшедшей поддержке трибун и самого Диего Марадоны. Фото: Михаил Киреев / Невский спорт

Стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

Об этом сообщает Clarin. По информации источника, легендарный футболист ушел из жизни в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Отмечается, что Марадона находился в своем доме в районе Сан-Андрес. Также известно, что на место приехали сразу несколько машин скорой помощи, но спасти великого нападающего не смогли.

Ранее сообщалось, что Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.