В штате Невада установили трехнедельную паузу для замедления роста распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор штата Стив Сисолак ввел карантин на территории после того, как сам сдал положительный тест на коронавирус.

По словам Сисолака, рост заболеваемости находится на уровне лесных пожаров, даже опережая соседние штаты, такие как Аризона.

Теперь в Неваде ограничено посещение ресторанов, музеев и спортивных мероприятий. Таким образом, турниры UFC, запланированные 29 ноября, а также 6-го, 13-го и 20 декабря, находятся под угрозой срыва.

Отметим, на ближайшем турнире UFC Fight Night 29 ноября Кертис Блейдс подерется с Дерриком Льюисом в главном событии. 6 декабря Джек Херманссон сразится с Кевином Холлэндом, 13-го числа в мейн-ивенте сойдутся Дейвесон Фигередо и Брендон Морено, а 20 декабря Хамзат Чимаев подерется с Леоном Эдвардсом.