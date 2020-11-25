Черчесов: От себя и от лица коллектива сборной России соболезную близким Марадоны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на смерть Диего Марадоны.
По словам Черчесова, он с тяжелым сердцем прочитал новость о смерти Марадоны. Тренер отметил, ему посчастливилось встретиться с ним как на поле, когда «Спартак» играл с «Наполи», так и на турнирах и мероприятиях. Например, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Черчесов добавил, когда его просили охарактеризовать Марадону как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный.
«От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», — сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.
Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.
Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.
Комментарии Развернуть