Черчесов: От себя и от лица коллектива сборной России соболезную близким Марадоны

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на смерть Диего Марадоны.

По словам Черчесова, он с тяжелым сердцем прочитал новость о смерти Марадоны. Тренер отметил, ему посчастливилось встретиться с ним как на поле, когда «Спартак» играл с «Наполи», так и на турнирах и мероприятиях. Например, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Черчесов добавил, когда его просили охарактеризовать Марадону как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный.

«От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда», — сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.