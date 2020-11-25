Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о начале сотрудничества с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

По словам Москвиной, Мишина и Галлямов пришли в клуб сами и попросились ко ней в группу. Она отметила, они сделали это в том числе для того, чтобы иметь возможность кататься на одном льду с лучшей на текущий момент парой Европы.

Он добавила, в своей прежней группе у специалистов Людмилы и Николая Великовых они были первой парой.

«Честно говоря, я хотела бы создать у себя на льду более высокую конкуренцию ещё раньше, когда приглашала к себе в школу Олега Васильева, который мало того, что сам был олимпийским чемпионом, подготовил победителей Игр в Турине Татьяну Тотьмянину — Максима Маринина», — сказала Москвина, слова которой приводит RT.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года после тяжёлой болезни умер супруг Тамары Москвиной, советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.