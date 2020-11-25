Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся аргентинском футболисте Диего Марадоне.

Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на УЕФА. «Мы можем подтвердить, что на этой неделе на всех матчах под эгидой УЕФА будет соблюдаться минута молчания», — сказали в пресс-службе организации.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.