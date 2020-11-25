Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся аргентинском футболисте Диего Марадоне.
Об этом сообщает «РБ-Спорт» со ссылкой на УЕФА. «Мы можем подтвердить, что на этой неделе на всех матчах под эгидой УЕФА будет соблюдаться минута молчания», — сказали в пресс-службе организации.
Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.
Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.
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