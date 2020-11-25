Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что красно-белые прервут общение со СМИ.

По словам Газизова, он понимает огромный интерес болельщиков и всей футбольной публики к «Спартаку», но ему кажется, что перед завершающим этапом осенне-зимних матчей в российской премьер-лиги нужно взять небольшую паузу в общении со СМИ и сосредоточиться на ближайших четырех играх, чтобы взять максимум очков и уйти на перерыв в приподнятом настроении.

«У нас есть большая цель, нужно двигаться к ней — мне по моей части работы, тренеру и игрокам — по своим. А уже после 16 декабря, после матча с «Зенитом», проанализируем наши результаты и будем себе ставить более конкретные задачи на межсезонье и вторую часть чемпионата», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Попов назначен на должность спортивного директора клуба.