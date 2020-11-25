Стадион «Наполи» могут переименовать в честь Марадоны

Стадион итальянского «Наполи» могут переименовать в честь скончавшегося аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Об этом заявил член городского совета Кармине Сгамбати, слова которого приводит Calcio Napoli 24.

По словам Сгамбати, он поговорит со спортивной комиссией Неаполя во главе с комиссаром Чиро Борьелло о переименовании главной дороги к стадиону, площади перед ним или самой арены в честь Марадоны.

Отметим, 10-й номер, под которым Марадона выступал в составе «Наполи», был выведен из обращения в клубе в 2000 году.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.