Киберспортивный клуб Zerothreetwo из юго-восточного азиатского региона объявил о том, что распускает состав по Dota 2. Самым именитым игроком данного ростера был 28-летний филиппинец Майкл ninjabooguie Росс. В официальном заявлении организации была названа причина отсутствия нужных игроков для ростера, чтобы полностью укомплектовать состав.

Команда была создана в конце лета 2020 года и за это время успела сыграть несколько турниров и занять 7-8 место на онлайн-чемпионате BTS Pro Series 3. После неудовлетворительных результатов коллектив покинули Nikko и Matt.

Состав Zerothreetwo выглядел следующим образом:

Джон Natsumi Варгас;

Варгас; Йун Bok Кейнхара;

Кейнхара; Майкл ninjaboogie Росс.

Быть киберспортсменом очень изнуряющее занятие. Некоторые официальные матчи могут затянуться на три, а то и четыре часа. И всё это время необходимо быть в максимальной концентрации, иначе соперник заберёт пару важных битв или раундов и все усилия будут напрасны.

Ранее на nevasport был опубликован материал, раскрывающий тему нестабильной игровой формы киберспортсменов и профессионального выгорания.