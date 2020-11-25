Стал известен состав «Локомотива» на матч с «Атлетико» в ЛЧ

Тренерский штаб московского «Локомотива» огласил состав команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
В основном составе команды сыграют Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Ведран Чорлука, Серкейра Мурило, Мацей Рыбус, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов, Владислав Игнатьев, Антон Миранчук, Франсуа Камано и Зе Луиш.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Райкович, Сильянов, Мухин, Иосифов, Магкеев, Рыбчинский, Жемалетдинов, Лисакович, Эдер.
На данный момент «железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице группы А, набрав два очка после трех туров. Возглавляет таблицу мюнхенская «Бавария» (9), «Атлетико» (4) — второй, «Ред Булл Зальцбург» (1) — четвертый.
Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. В роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным рефери назначен Раде Обренович. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.
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