Стал известен состав «Локомотива» на матч с «Атлетико» в ЛЧ

Матч обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. В роли его ассистентов выступят Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным рефери назначен Раде Обренович. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.