Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что Матч всех звезд 2021 года в Индианаполисе перенесен на февраль 2024 года.

Отмечается, Матч всех звезд, который изначально был запланирован на 12-14 февраля 2021 года, состоится 16-18 февраля 2024 года.

Напомним, в 2022 году Матч всех звезд НБА пройдет в Кливленде, в 2023-м – в Солт-Лейк-Сити.

Сезон НБА-2020/21 стартует 22 декабря.

Ранее «Миннесота Тимбервулвз» выбрал защитника Энтони Эдвардса под первым номером на драфте НБА 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги. В связи с пандемией коронавируса драфт проходил в режиме видеоконференции, хотя изначально церемония должна была состояться еще в июне. Привычный срок пришлось сдвинуть впервые с 1975 года.