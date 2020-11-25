Каталонская «Барселона» и итальянский «Милан» заинтересованы в центральном защитнике «Хоффенхайма» Мелайро Богардом.

Об этот сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По его информации, каталонцы и россонери уже ведут переговоры с немецким клубом, чтобы обсудить потенциальный переход 18-летнего голландского футболиста.

Отметим, Мелайро Богард перешел в «Хоффенхайм» из роттердамского «Фейеноорда» в 2018 году за 360 тысяч евро. В нынешнем сезоне он провел в составе зинсхаймцев два матча. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро.

Мелайро Богард является племянником известного в прошлом защитника «Аякса», «Барселоны», «Милана» и «Челси» Винстона Богарда.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые рассматривают недорогие варианты, в том числе аренда футболиста. Отмечается, барселонский клуб включил в список кандидатов на трансфер Антонио Рюдигера из «Челси», Жоэля Матипа из «Ливерпуля», Шкодрана Мустафи из «Арсенала», Федерико Фасио из «Ромы», Хермана Пеццелью из «Фиорентины» и Матео Мусаккьо из «Милана».