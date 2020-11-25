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  • 23:25,  25 ноября 2020
Футбол
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Месси отреагировал на смерть Марадоны

Месси отреагировал на смерть Марадоны
Лионель Месси в новой экипировке. Фото: ФК "Барселона"

Капитан каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси почтил память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и всего футбольного мира. Он покидает наш мир, но не уходит, потому что Диего вечно будет с нами. Я хочу выразить свои соболезнования его семье и детям. Все великолепные моменты в исполнении Диего останутся со мной», — написал Месси в своем Instagram.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.

Марадона за карьеру выступал в составе ряда аргентинских команд, а также играл за «Барселону», «Наполи» и «Севилью». В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990.

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