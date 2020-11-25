Месси отреагировал на смерть Марадоны

Капитан каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси почтил память легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и всего футбольного мира. Он покидает наш мир, но не уходит, потому что Диего вечно будет с нами. Я хочу выразить свои соболезнования его семье и детям. Все великолепные моменты в исполнении Диего останутся со мной», — написал Месси в своем Instagram.

Ранее стало известно, от чего умер бывший капитан и тренер сборной Аргентины Диего Марадона.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября прославленного футболиста выписали. Сегодня, 25 ноября, сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Экс-тренеру сборной Аргентины было 60 лет.